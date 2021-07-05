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مايان السيد تقضي إجازتها في تنزانيا (صور)

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مايان السيد تقضي إجازتها في تنزانيا (صور) مايان السيد تقضي إجازتها في تنزانيا (صور)

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تقضي الفنانة مايان السيد إجازتها الصيفية، في تنزانيا، بشرق وسط إفريقيا، بحوض أسماك نونجوي مناراني، ونشرت لها مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وهي تقوم بالاستحمام بالمايوه داخل المحمية، وعلقت عليها وكتبت «هاكون ماتاتا بجزيرة كوالي.. مغامرة جديدة».

يذكر أن مايان السيد شاركت في أكثر من عمل درامي في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قامت بدور شقيقة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» وشقيقة أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة»، كذلك تألقت بدورها مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».

المصرى اليوم

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