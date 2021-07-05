من جديد.. مواجهة سعودية مغربية في بطولة كأس العرب للمنتخبات

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أجريت اليوم الاثنين في مدينة القاهرة، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة المغربية ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين والسعودية والكويت.

المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن.

المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.