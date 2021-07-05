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برنامج الأغذية: مساهمات المملكة البالغة 858 مليون دولار منعت المجاعة في اليمن

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برنامج الأغذية: مساهمات المملكة البالغة 858 مليون دولار منعت المجاعة في اليمن برنامج الأغذية: مساهمات المملكة البالغة 858 مليون دولار منعت المجاعة في اليمن
ستسهم في سد الفجوات الحرجة في عمليات توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة

برنامج الأغذية: مساهمات المملكة البالغة 858 مليون دولار منعت المجاعة في اليمن

ثمّن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة المملكة العربية بـ 60 مليون دولار أمريكي، مقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا في اليمن.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان صادر عن البرنامج أنه دون هذه المساهمة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن، مفيدًا بأنها ستسهم في سد الفجوات الحرجة في عمليات توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وأشار إلى أن البرنامج يعتزم شراء حبوب القمح أو الدقيق والزيوت النباتية، وهي عناصر أساسية في سلة الأغذية الشهرية المقدمة للأسر لمساعدة 4 ملايين و900 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد في 15 محافظة يمنية.

وأعرب "بيزلي" عن امتنانه للمملكة ممثلة بالمركز على تلك المساهمة، قائلا إنها جاءت في وقت تشتد الحاجة إليها لاسيما في ظل الصعوبات التي سببتها جائحة كورونا.

ولفت البيان أن مساهمات المملكة لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بلغت 858 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018م، من ضمنها 380 مليون دولار أمريكي في عام 2019م.

وأكد أن ذلك ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، مما أدى إلى منع حدوث مجاعة في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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