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الرياض – مباشر: توقعت شركة كوليرز، أن تشهد معظم أسواق الفنادق بالمملكة العربية السعودية انتعاشا أسرع مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة.

وتوقعت كوليرز، في تقريرها الصادر حول توقعات سوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تتراوح نسب إشغال الفنادق بالمملكة بين 27% إلى 54%، مع تسجيل نموا في عائدات الغرف المتاحة بأغلب الفنادق.

وأشارت كوليرز، إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق في كل من الرياض والخبر إلى 54% خلال عام 2021، مقابل 53% لفنادق مدينة جدة، و35% لفنادق المدينة المنورة، و27% في مكة المكرمة.

ولفتت، إلى أن التوقعات تشيرا إلى ارتفاع عائد كل غرف متاحة في جدة بنسبة 38% خلال العام الحالي، مقابل 32% في المدينة المنورة، و30% بمكة المكرمة

ونوهت كوليرز، إلى أنه من المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين بشأن السفر والحج مع القيود المفروضة على السعة والوصول إلى المدن المقدسة للحج والعُمرة في عام 2021، إلا أنه من المتوقع أن يستمر سوق المملكة العربية السعودية الأوسع في الاستفادة من المبادرات السياحية الجارية والمشاريع الضخمة القادمة بالإضافة إلى السياحة المحلية.

وتتمتع شركة "كوليرز " بمكانة ريادية عالمية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن 18 ألف متخصص يعملون في 67 دولة، وتقدم طيفا متكاملا من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك الملاك والمستخدمين والمستثمرين في أرجاء العالم.

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