«شباب النواب» تطالب ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بملاعب حديثة

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تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من مراكز الشباب بمدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية، في إطار جولتها الميدانية اليوم الاثنين والتي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

و قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى ٣ مليار جنيه

واضاف: «النواب والحكومة يكملون بعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية وشدد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها»

وتابع: «مايتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة. وأكد أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها ايجاد حلول عاحلة للمشكلات الامر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك، بضرورة انشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتي يتبعها 60 عزبة وتابع كما طالبت اللجنة بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة ابو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدالها بمساحات أكبر وانشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوي عليها، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية مطالبا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة

و اكد على ضرورة تقديم الحكومة باصدار توجيهاتها، باستخدام الاراضي التابعة لوزارات الاوقاف والري، والزراعة وغيرها من الاراضي الحكومية الغير مستغلة، لإقامة مراكز شباب عليها. لافتا إلى ان مركز شباب ابو حماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، وقاعة أفراح، وذلك بعد ان توقف المشروع منذ 10 سنوات .

و قال النائب احمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز ابو حماد، فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين على أرض الواقع، وهو ما سيساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية .

واضاف أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنيين، وهو سرعة حل أي مشكلة تواجههم .

من جانبها طالبت النائبة ايمان العجوز، مسؤولي وزارة الشباب، خلال زيارة اللجنة مركز شباب ابو حماد ،بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في ممارسة الرياضة، وهو ما عقب اليه الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية قائلا :«يوجد عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة، إلى جانب وجود عدد من الالعاب الأخرى التي تعمل على جذب المرأة للمارسة الرياضة» .

من جانبه طالب النائب حسام غالي، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح باستفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفذ، وعدم اقتصارها على اعضاء مراكز الشباب فقط، خاصة أن المستثمر يسعي إلى توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتحقق من خلال تصيميم المشروعات بشكل يساعد على خدمة غير الاعضاء ايضا .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ،والنائب فؤاداباظة وكيل لجنة الشؤون العربية، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وحسام غالي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .