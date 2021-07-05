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«محلية النواب» تلزم «التنمية المحلية» بتقديم دراسة لهيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة

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«محلية النواب» تلزم «التنمية المحلية» بتقديم دراسة لهيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة «محلية النواب» تلزم «التنمية المحلية» بتقديم دراسة لهيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة

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أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين، بإلزام وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بتقديم الدراسة الشاملة الخاصة بتطوير وهيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي الجيزة والقاهرة خلال مدة 15 يوما

وقال ممثل هيئة النظافة بالقاهرة :«الهيئة غيرت العديد من الأمور في وقت قصير، وعندنا 950 عربية، و150 معدة، وصرفنا 28 مليون جنيه صيانة، واستثمرنا ولم نطلب زيادة في الموازنة، وجهزنا حديقة الطفل، وأنشأنا حديقتي البازلين وكفر الدوار سيفتتحان قريبا»، وعقب السجيني، قائلا: «لست بصدد اجتماع لعرض الجهد التنفيذي للهيئة».

وتابع ممثل الهيئة: «نعمل على إنشاء شركة الأمل للخدمات الاستثمارية والبيئية، والعامل سيحصل على الحد الأدني دون أن يكلف الهيئة»، مؤكدا أن الهيئة سيكون لها ما يقرب من 50 إلى 60%.

و أكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، على أهمية هيكلة هيئات النظافة وتعظيم مواردها في تقليل العجز في الموازنة، مشيرا إلى الخوف من تجربة الدخول في التحكيم الدولي، في مسألة إنشاء الهيئات لشركات، وقال إن الأمر يحتاج دراسة.

و قالت هبه مغيب، ممثل وزارة التخطيط: «استفدت من البيانات التي طرحت حتي لو محتاجة تدقيق، وشرفت بحضور افتتاح الشركتين التي أنشأتهما الهيئتان، ومسألة مشاركة القطاع الخاص مهمة، لكن في المحافظات سنواجه مشكلة عدم اهتمام القطاع الخاص بهذا المجال، لذلك يتم بحث كيفية تشجيعه، ومسألة إنشاء شركة مساهمة خطوة جيدة، وممكن يتم عقد اجتماع تنسيقي لتنظيم الأدوار، وتحديد من يكون له الأولوية في أن يأخذ المعدات

وانفعل أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ممثل وزارة المالية، عندما سأله «ماذا خرج من هذا الاجتماع» ولم يرد بإجابات تفصيلية واضحة، وقال السجيني: «تمثيل المالية في الاجتماع بباحث، وأنا قاعد في الاجتماع 3 ساعات عشان أوفر للمالية 2 مليار جنيه، ويحضر معانا موظفين ليسوا أصحاب قرار، وفي النهاية موظف وجاي ياخد البدل وخلاص».

وأوضح ممثل وزارة المالية، أن هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، تكلفان الخزانة العامة نحو 1.6 مليار جنيه سنويا .

المصرى اليوم

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