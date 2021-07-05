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محافظ الشرقية يتابع أعمال الفصل المساحي للبدء في تطوير وتوسعة مزلقان ميت ربيعة (صور)

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في أقل من 24 ساعة، عاود الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإثنين، زيارته لقرية ميت ربيعة التابعة لمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة أعمال الفصل المساحي بمنطقة مزلقان القرية، نظراً لتداخل بعض الأملاك الخاصة مع الطريق المراد توسعته، ولمنع أي تعديات على حرم الطريق.

كانت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام قامت صباح اليوم بأعمال الرفع المساحي بالمنطقة، تنفيذاً لتعليمات المحافظ الصادرة بعد زيارته أمس للقرية، للوقوف على معوقات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المزلقان، استجابة لمطلب أهالي القرية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يذكر أن محافظ الشرقية قد قام بزيارة مساء أمس لقرية ميت ربيعة، للوقوف على احتياجاتها على الطبيعة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مزلقان القرية.

المصرى اليوم

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