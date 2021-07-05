انقطاع المياه عن بني مزار غدًا.. ولجان لحصر «الوصلات المسروقة»

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، الإثنين، قطع مياه الشرب عن مدينة بني مزار، ومجلس قروي بني على، ومجلس قروي أبوجرج، غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتي 12 من صباح الأربعاء، وذلك لإجراء أعمال صيانة كهرباء بالمحطة الجديدة مما سيؤدي إلى توقفها.

طالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه في مناطق الانقطاع المشار إليها، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوي يتم الإتصال على رقم الخط الساخن (125(

يشار أن الشركة أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحصر وصلات المياه الخلسة «المسروقة»، وذلك لزيادة نسب التحصيل.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الجمعية العمومية العادية اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث عقدت الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الجمعية العامة، اجتماعا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات.

وناقش الاجتماع جهود الشركة في زيادة نسب التحصيل وعمل لجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الوصلات الخلسة ومحاسبة المعتدين على المال العام وعمل لجان لتحديث بيانات العملاء أول بأول. وأوضح «الشهاوى» أن الشركة تبذل جهودا لتحقيق الاكتفاء الذاتى حيث تم عمل ورش لملئ طفايات الحريق وصيانة المحابس ولف المحركات وورش لصناعة الأفرولات والمعقمات.