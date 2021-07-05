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من المقرر ان يخضع رباعي المنتخب الأولمبي غدا لكشف طبي شامل في احد المستشفيات بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي بقيادة الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب وباشراف اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكرة القدم ضمن متطلبات اللجنه الاولمبيه الدوليه بعمل ملف صحي شامل لجميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق 23 يوليو المقبل.

يخضع للكشف الطبي الشامل الكبار الثلاثه احمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود الونش بالاضافه لعبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الذي غاب عن المعسكر الأخير

وكان الجهاز الطبي قد قام بعمل كشف طبي شامل لجميع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الأخير خلال الفتره من 2 الي 13 يونيو الماضي ولعب خلاله الفريق مبارتين وديتين امام جنوب افريقيا ضمن برنامج الاستعدادا لأولمبياد طوكيو حيث يلعب الفريق اولي مبارياته يوم 22 يوليو قبل يوم من افتتاح الدوره الرسمي امام اسبانيا ثم يلتقي مع نظيره الارجنتيني يوم 25 يوليو ويختتم لقاءاته امام استراليا يوم 28 يوليو.

كما يحصل الثلاثي الشناوي والونش وعبدالرحمن مجدي علي المصل الخاص بكورونا في الوقت الذي حصل فيه اللاعب احمد حجازي علي اللقاح خلال مشاركته في الدوري السعودي.