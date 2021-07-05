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مجلس ادارة مركز شباب بشتيل يشكو رئيس المركز لوزير الرياضة بسبب التبرعات

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مجلس ادارة مركز شباب بشتيل يشكو رئيس المركز لوزير الرياضة بسبب التبرعات مجلس ادارة مركز شباب بشتيل يشكو رئيس المركز لوزير الرياضة بسبب التبرعات

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تقدم الثنائي وليد محمد عباس امين صندوق مركز شباب بشتيل ومحمد جمال ابراهيم عضوٍ المجلس بشكوي ومذكرة رسمية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ولوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي للمطالبة بالتحقيق مع رئيس محلي ادارة المركز بعد مخالفته للقانون.

وحصلت المصري اليوم على نسخه من تلسكوب الرسمي التي تقدم بها امين الصندوق وعضو المجلس للجهة الادارية والتى تضمن شكوي الثنائي من قيام رئيس مجلس ادارة المركز عبدالرحيم حسان بتحرير خطاب وتفويض احد الموظفين لاستلام اطقم ملابس رياضية من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني.

وتضمنت الشكوى الرسمية التي تنشرها للمصري اليوم اعتراض امين الصندوق وعضو المجلس على اصدار حسان خطاب لاستلام هدايا دون موافقة مجلس الادارة بالمخالفة للقانون.

في المقابل علمت «المصري اليوم»ان احمد عبدالوكيل وكيل مديرية الشباب والجيزة لم يقوم بارسال الشكوي للدكتور ايمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

ياتي هذا فيما سبق واحد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بان لجان التفتيش تعمل على مدار الساعة في الاندية والهئات والاتحادات ومراكز الشباب للتحقيق في أي مخالفات مالية أو ادارية.

المصرى اليوم

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