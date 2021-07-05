الزهور يعلن تطبيق «التحول الرقمي» في اشتراكات العضوية 2022

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أعلن الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أنه في إطار سعى النادى لتحديث أنظمة العمل به وتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى والأخذ بجميع التطورات المالية التي سوف يستفيد منها أعضاء الجمعية العمومية للنادى، فقد تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إنشاء بنية تحتية رقمية لميكنة العضوية ابتداء من تجديد العضوية لعام 2022.

قال رئيس نادى الزهور أن الاتفاق يشمل تحديث نظام الدخول للنادى عبر بوابات الكترونية مميكنة لمقر مدينة نصر وفرع التجمع الخامس ومرتبطة الكترونيا بنظام إدارة العضوية، مشددا على أنه سوف يتم منح جميع أعضاء الجمعية العمومية بطاقات دفع الكترونى لدخول النادى والاستفادة بمزايا هذه البطاقات واستخدامها في سداد الاشتراكات للأنشطة المحتلفة داخل النادى فضلا عن سداد المشتريات داخل النادى وخارجه.

أضاف الدمرداش أن الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد يشمل توفير الهيئة رعاية ودعم مادى لبعض الفرق الرياضية بالنادى وهو ما يساعد مجلس الإدارة على تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتكبدها خزينة النادى كل عام، مؤكدا على أن الأعضاء سوف يحصلون على بطاقات العضوية الجديدة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يوليو الجارى على أن يتم تسليم بطاقات الدفع الالكترونى فور ورودها من جانب هيئة البريد.

شدد رئيس نادى الزهور أنه يحاول مع مجلس الإدارة دائما السعى وراء البحث عن حلول ابتكارية جديدة يمكن من خلالها توفير كافة سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية الذين يتمتعون بقدر عال من الوعى والرقى كونهم يمثلون قوة الدفع الحقيقية لمجلس الإدارة منذ توليه المسئولية.