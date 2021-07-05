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"الصحة": تجهيز 3 مستشفيات لرصد الأمراض المعدية بالمشاعر المقدسة

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"الصحة": تجهيز 3 مستشفيات لرصد الأمراض المعدية بالمشاعر المقدسة "الصحة": تجهيز 3 مستشفيات لرصد الأمراض المعدية بالمشاعر المقدسة
خلال اجتماع لجنة الحج المركزية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة

أعلنت ‏الشؤون الصحية بمكة المكرمة عن تهيئة المرافق الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحج المركزية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث أكدت الشؤون الصحية عن تهيئة مستشفيات (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل) وعدد من المراكز الصحية.

وتشارك في تنفيذ الخطة فرق طبية وقائية متحركة لمتابعة الوضع الصحي وزيارة مقرات سكن الحجاج واستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة في حال رصد أي مرض معدٍ، والإشراف على تطبيق الاشتراطات الوقائية أثناء التنقل بين المشاعر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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