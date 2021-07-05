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بعد إعلان القواعد الجديدة.. مستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

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بعد إعلان القواعد الجديدة.. السعودية مستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بعد إعلان القواعد الجديدة.. مستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
"رويترز": تحتوي على مصنوع في إسرائيل أو تنتجه شركات مملوكة لمستثمرين إسرائيليين

بعد إعلان القواعد الجديدة.. السعودية مستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

قالت وكالة "رويترز" إن مستمرة في منع دخول البضائع والمنتجات التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.
وأشارت التقرير إلى أن المملكة عدلت مؤخراً قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي قد تدخل فيها منتجات إسرائيلية، وضبط دخول المنتجات الواردة إلى المملكة والتي لا تصنع أو تجمع داخل دول المجلس، حيث ستعامل على أنها منتجات أجنبية.
وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل جهود كبيرة في تنويع اقتصادها مع توفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، وهي نقطة تغطيها أيضاً القواعد الجديدة للمنشأة الوطنية لدعم الصناعات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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