«ثقافة النواب» تزور مدينة أبو مينا بالإسكندرية وتتفقد أخطار المياه الجوفية بها

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تفقد وفد لجنة الثقافه والاعلام بمجلس النواب اليوم الاثنين، منطقة أبومينا الأثرية ببرج العرب خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، بشأن تعرض المنطقة للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتتابع اللجنه تنفيذ توصيات لجنه الاعلام في الفصل التشريعي السابق والوقوف على معدلات تنفيذ المشروع .

وكان في استقبال الوفد البرلمانى الراهب القمص تداوي اغانينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس اغانينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب

قال النائب نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى إن برنامج الزيارة اليوم الاثنين يتضمن برنامج الزيارة كلمة القمص تداوي ومساعد وزير الاثار ورئيس قطاع الآثار الاسلاميه والقبطيه وعرض تاريخى عن مدينة ابومينا .

يذكر أن الوفد البرلماني يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية على مدار 4 أيام والذي بدأت فاعلياته أمس بحضور مئوية سيد درويش والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأوبرا المصرية .

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبدالقادر أمين سر اللجنه والنائبه نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر والنائبه فاطمة سليم والنائب رانيا الجزايرلي .