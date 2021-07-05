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بوسي شلبي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي :لحد النهاردة مش مصدقة

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بوسي شلبي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي :لحد النهاردة مش مصدقة بوسي شلبي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي :لحد النهاردة مش مصدقة

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حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بنشر صورة للأخيرة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «فاتت سنة على فراقك يا أغلى الغاليين، لسه لحد النهاردة مش مصدقة عدم وجودك وانك فارقتينا، ربنا يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء ويغفرلك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنه يارب».

ولدت «نجاة على الجداوي» وهو الاسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.

المصرى اليوم

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