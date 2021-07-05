أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البوعينين": تمارس دورها المسؤول في قطاع الطاقة وأسعار النفط ستواصل الارتفاع

Print
"البوعينين": السعودية تمارس دورها المسؤول في قطاع الطاقة وأسعار النفط ستواصل الارتفاع "البوعينين": تمارس دورها المسؤول في قطاع الطاقة وأسعار النفط ستواصل الارتفاع
قال لـ"سبق": المملكة ضحّت بما يقرب من 3.5 مليون برميل من طاقتها الإنتاجية لدعم الأسعار

أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين في تصريح لـ"سبق" أن المملكة تمارس دورها المسؤول في قطاع الطاقة بما يحقق التوازن الأمثل بين مصلحة المنتجين والمستهلكين مشيرًا إلى أن ذلك دورٌ مهم تقدره دول العالم وتعتمد عليه لضبط الأسواق وضمان الإمدادات مؤكدا إن دول أوبك تؤمن بدور المملكة القيادي في المنظمة وتثق بجهودها المحققة للمصلحة العامة

وحول الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمساهمة في تحسين النفط أضاف: في أزمة 2020 بعد انهيار أسعار النفط إلى 23 دولار لعبت المملكة دورًا رئيسًا للوصول إلى اتفاق خفض الإنتاج الأكبر في تاريخ المنظمة بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا،ولأول مرة تدخل الولايات المتحدة شريكًا لأوبك في الجهود المبذولة لتعزيز الأسعار.

وتابع : أعتقد أن اتفاق أوبك+ التاريخي لم يكن ليحدث لولا الجهود والدور المحوري الذي قام به سمو ولي العهد في التنسيق مع الرئيسين الأمريكي والروسي وجهود وزير الطاقة الذي قاد اجتماعات اوبك+ بكفاءة وذكاء.

وأردف: اتفاق خفض انتاج النفط الأكبر في تاريخ المنظمة هو ما أعاد الأسعار إلى مستوياتها الحالية، ويرجع الفضل في ذلك بعد اللهللمملكة ولقيادتها الحكيمة التي تتعامل مع قطاع النفط بمسؤولية وتقدم من أجله التضحيات.

وقال: لعلي أشير إلى أن المملكة ضحت بما يقرب من 3.5 مليون برميل من طاقتها الإنتاجية لدعم الأسعار وإنجاح اتفاق اوبك + التاريخي.

كما نشير أيضًا إلى الموقف الروسي الذي توافق مع رؤية المملكة وعزز من عقد الاتفاق وهو الاتفاق الذي تعامل مع الواقع والمستقبل في آن واحد، وفق اتفاقية ملزمة محددة المعالم والمدة الزمنية.

وتابع "البوعينين": نجحت المملكة في خلق التوافق الأمثل بين المنتجين لكفاءتها ومسؤوليتها وعلاقاتها المتميزة مع الدول المنتجة ولتمكينها من إدارة أزمات النفط بعقلانية وكفاءة عالية، كما أن تضحيتها في مقابل إنجاح أي اتفاق يحسب لها من قبل الدول المنتجة.

وأشار إلى أن التزام المملكة بالاتفاقيات والتفاهمات الجانبية وتنفيذها بدقة زاد من ثقة الدول المنتجة بها، لذا نجد أن وزير الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان يشدد على تحقيق التوافق التام في اجتماع اليوم الاثنين من منطلق الاتفاق الأول الذي توافق عليه الجميع فوزير الطاقة السعودي لا يتحدث هنا بلسان المملكة بل بلسان الدول الأخرى وفي مقدمها التي لم تكن لتدخل الاتفاق لولا جهود المملكة وثقتهابقادتها والتزامهم التام بالاتفاقيات.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط قال "البوعينين": تشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة أسعار النفط الارتفاع، وأعتقد أن نجاح أوبك+ في اجتماعهم اليوم سيعزز من إمكانية تحقق التوقعات التي ترجح ارتفاع الأسعار مدعومًا بالطلب المتنامي الذي سيتعزز بشكل أكبر مع الخروج من جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين