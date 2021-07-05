برئاسة "خالد الفيصل".. لجنة الحج المركزية تستعرض خططها لموسم هذا العام

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أكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وشكر كافة القطاعات العاملة

رأس مستشار خادم الحرمين ‏أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم، اجتماع اللجنة ‎المركزية لاستعراض خطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي، وجاهزية المرافق واكتمال منظومة الخدمات لاستقبال الحجاج والمحافظة على صحتهم في ظل جائحة ‎كورونا.

وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، حاثًا الجميع على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

و‏ناقشت لجنة الحج المركزية جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع على مداخل ‎مكة المكرمة، ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى ‎المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



‎وخلال اجتماع لجنة الحج المركزية؛ أكدت وزارة الحج والعمرة أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة (يمثلون 120 جنسية)، وتجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب.

وقالت: سيتم في حج هذا العام استخدام بطاقة الحج الذكية لكافة الحجاج والعاملين والتي ترتبط بكافة الخدمات المقدمة، مثل؛ دخول المخيمات، واستخدام وسائل النقل، والدخول للفنادق، وإرشاد الحجاج التائهين.

وفي جانب الإسكان والإعاشة أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تمت مراعاة أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج حيث سيتم تقديم الوجبات مسبقة التحضير في حج هذا العام والتي تحقق أعلى معايير الجودة و الأمن الغذائي.