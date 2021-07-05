أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

نشوي دميان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الفيوم»

Print
نشوي دميان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الفيوم» نشوي دميان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الفيوم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت صباح اليوم المستشارة نشوى وليم أسعد دميان بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، وذلك إستمراراً لسياسة هيئة النيابة الإدارية نحو تكليف عضواتها بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن «تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية»

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن «يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين