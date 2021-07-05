نشوي دميان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الفيوم»

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قامت صباح اليوم المستشارة نشوى وليم أسعد دميان بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، وذلك إستمراراً لسياسة هيئة النيابة الإدارية نحو تكليف عضواتها بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن «تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية»

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن «يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية»