تولدو يتحدث لـ«المصري اليوم» عن موقعة إيطاليا وإسبانيا ويختار الأفضل في «يورو 2020»

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تحدث فرانشيسكو تولدو نجم حراسة مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريق إنتر ميلانو، عن المواجهة الهامة والمُرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا، والتي ستقام ضمن مُنافسات بطولة أمم أوروبا 2020.

ويستضيف ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن موقعة إيطاليا وإسبانيا، ضمن مُنافسات دور نصف النهائي من بطولة «يورو 2020» والتي تٌقام مُنافستها حاليًا.

وقال تولدو في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «بالتأكيد، إنها مباراة صعبة أخرى، لقد قدمت إسبانيا أداءً جيدًا في المباريات السابقة والطليان يعرفون جيدًا أننا سنواجه منتخبًا سيكون جيدًا من الناحية الفنية وجيدًا من الناحية التكتيكية».

أضاف: «المنتخب الإسباني جيد بما يكفي ونعلم أن الكرة الإسبانية جيدة جدًا من الناحية التكتيكية وعلينا أن نكون جيدين دفاعيًا للفوز بالكرة أمامهم. أنا أثق كثيرًا في الجيل الحالي المتواجد في الأزوري، هم لا يحتاجون لتذكيرهم بأهمية هذه المواجهة».

تابع صاحب الـ 49 عامًا: «علينا أن ننتبه. إسبانيا تبني اللعب جيداً وفريق سريع على طرفي الملعب ويمتلك لاعبين في خط الوسط قادرين على هز الشباك، لذلك يرتبط الأمر دائماً بالضغط على الخصم واستغلال استحواذنا على الكرة، وهو ما فعلناه في ربع النهائي أمام منتخب بلجيكا. أثق في منتخبنا. نحن مستعدون».

وعن رأيه في مستوى الحارس جانلويجي دوناروما خلال مباريات البطولة، اوضح تولدو قائلًا: «دوناروما حارس رائع ويمتلك موصفات خاصة أعتقد بإنه الأفضل في يورو 2020، فهو لا يزال شابًا، يتمتع بسلوك جيد، ولديه القدرة للتحسّن كل يوم، والأهم من ذلك إنه يفهم حقًا ما يعنيه أنّ تكون حارسًا للمنتخب الإيطالي».

ويمتلك تولدو مسيرة رائعة، حيث انتقل في عام 1990 إلى صفوف فريق ميلان الذي أعاره إلى كل من فيرونا وترينتو ورافينا، قبل أن يذهب إلى فيورنتينا في 1993، وفي عام 2001 انضم إلى صفوف إنتر ميلان، لكنه بات بديلا للبرازيلي جوليو سيزار منذ 2005، ليُعلن الاعتزال في عام 2010.

وعلى المستوى الدولي شارك تولدو في 28 مباراة رفقة المنتخب الإيطالي، وكانت بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2000 في بلجيكا وهولندا، الأبرز في مسيرته مع الأزوري، حين شارك كبديلا للمصاب جانلويجي بوفون، ليقدم مستوى مبهرًا قاد به الأزوري إلى المباراة النهائية التي خسرتها بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فرنسا في الوقت الإضافي.