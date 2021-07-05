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«محلية النواب» تنتقد هيكلة «نظافة القاهرة والجيزة»:لا يوجد تنسيق بين الوزارة والهيئتان

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«محلية النواب» تنتقد هيكلة «نظافة القاهرة والجيزة»:لا يوجد تنسيق بين الوزارة والهيئتان «محلية النواب» تنتقد هيكلة «نظافة القاهرة والجيزة»:لا يوجد تنسيق بين الوزارة والهيئتان

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انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية فيام يتعلق بإعادة هيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة .

و قال خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين موجها حديثه، لممثل وزارة التنمية المحلية: «هل توجد إرادة لديكم لتنفيذ ما طرحتموه بشأن رؤية تطوير وهيكلة هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة»، وأضاف ان هناك تناقض بين ما طرحه ممثل الوزارة، وما طرحته الهيئتين، مشيرا إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة والهيئتين.

وتابع «السجيني»: «لم يسمع البرلمان المصري من أي وزير تنمية محلية بشأن هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، عن علم، وتعد هذه الجلسة بمثابة أول جلسة استماع، فالعلاقات الشخصية على أفضل مستوي، لكن في العمل العام مقدرش أجامل، لينا خمس سنوات، بنتكلم عن الهيكلة، وعندنا هيئات اقتصادية كويسة وجيدة وشغالة، فلماذا لا يتم تنفيذ خطة الهيكلة على أرض الواقع، وأن تكون هناك جداول زمنية لتنفيذها».

و قال إن مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، يجب أن يقوم بدوره المنوط به، وأن يكون رئيس مجلس إدارتها على كفاءة عالية، ويجب أن يكون دوره بجانب إدارته للهيئة، هو إدارة العقود الموقعة مع الشركات التي تعاقد معها في أعمال النظافة.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، متساءلا عن دور الإدارة المركزية في هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والحيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية .

وأضاف أن اللجنة ترى عدم وجود رؤية فنية لتعظيم الاستفادة من هذه الهيئات حتى الآن، فالدولة تخسر 40.مليون جنيه سنويا على 3000 موظف لا يعمل، وتابع:«الكلام لم يتغير منذ سنوات، والحكومة المركزية لم تأخذ بيد هذه الهيئات» .

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه الهيئات تعد كنز استراتيجي، ويجب الحفاظ عليها، بهيكلتها وتعظيم مواردها، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

و تابع «الحسينى» أنه بسبب الخسارة السنوية قامت بالاستعانة بشركات خاصة للمساعدة في أعمال النظافة مع الإبقاء على هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.

وقال أحمد سعيد ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة فضلت أن يكون هناك فصل بين إدارة التنفيذ وإدارة التعاقد، وبالفعل تعاقدت الوزارة مع شركات خاصة لتقوم بدور الرقابة على العقود بمحافظة القاهرة، موضحا أن التعاقد مع هذه الشركات الآن اختلف تماما عن السابق لأن خبرة الوزارة في إجراءات التعاقد زادت، وأصبحت تضع بنود أكثر دقة، وهذا سيضمن نتائج مختلفة، موضحا أن هيئة النظافة لم تدخل في الرقابة إطلاقا على شركات النظافة .

المصرى اليوم

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