«محلية النواب» لـ «التنمية المحلية»: أين الجدول الزمنى لهيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة

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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الاثنين: «اين الجدول الزمني لتنفيذ خطة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة .

و استعرض الاجتماع متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

و أضاف «درويش» موجها حديثه لممثل وزارة التنمية المحلية: «الوزارة قدمت عرض جيد بشأن خطة ورؤية التطوير، ولكن هل سيتم تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، وما هي الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الرؤية»

وتابع: «هل رؤية الوزارة في طرح شركات جديدة للعمل في المناطق الأخرى غير المنطقتين الشرقية والغربية التي يتم العمل فيها الآن ستكون بشكل تنافسي أم لا، وما هي موازنة الوزارة في تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، وهل قامت الوزارة بادراج هذه الخطة ضمن موازنة العام المالي الجديد»..

و قال «درويش»في حديثه لممثل وزارة التنمية المحلية: «حضرتك مصدق ما ذكرته من خطة ورؤية للتطوير، الحقيقة أنا مش مصدق، لو أنت مقتنع إن المكتوب في الورق هيتنفذ هتكتب خطة زمنية، انزل شوف على الأرض في الجيزة والقاهرة، إحنا عايزين نحل والناس تحس إن هناك شئ يتم تنفيذه، نحط إيدنا في إيد بعض، والبرلمان يساعدك، بس نشوف عمل على الأرض وخطط زمنية، إيه اللي ناقصك عشان نحل هذه المشكلة التي نتحدث فيها من عشرات السنين وهي مشكلة النظافة والقمامة».