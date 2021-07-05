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أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:54 مساءً
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:53 مساءً
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:53 مساءً
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:49 مساءً
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ابتكار لتنقية المياه بقشور جوز المكاديميا في جنوب أفريقيا
فيديو
cnn arabic
الاثنين 05 يوليو 2021 02:25 مساءً
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