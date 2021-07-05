أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 27 عاماً من رئاستها .. "بيزوس"  يترجل عن قيادة "أمازون"

Print
بعد 27 عاماً من رئاستها .. "بيزوس"  يترجل عن قيادة "أمازون" بعد 27 عاماً من رئاستها .. "بيزوس"  يترجل عن قيادة "أمازون"
يكرس جهوده لمشاريع أخرى

بعد 27 عاماً من رئاستها ..

يتنحى جيف بيزوس رجل الأعمال البالغ 57 عاماً عن منصب المدير العام لشركة أمازون، اليوم (الاثنين)، لمساعده الأيمن آندي جاسي، سعياً إلى تكريس نفسه لمشاريع أخرى، أولها رحلة إلى الفضاء في 20 يوليو (تموز).

وسيحتفظ "بيزوس" بدور رئيسي في الشركة، التي أسسها قبل 27 عاماً من خلال استمراره رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها.

وفي مقابل ما حظي به "بيزوس" من ثناء لابتكاراته العديدة، التي أدت أحياناً إلى زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض كذلك لانتقادات بسبب بعض الممارسات التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة، أو بسبب معاملة موظفيه.

وسواء كان في مجال بيع الكتب أو فيما يتعلق بالحوسبة السحابية أو في قطاع التوصيل للمنازل، فإن "بيزوس" مسؤول يشجع التغيير، بحسب ما وصفه داريل ويست من مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز.

وتبلغ قيمة "أمازون" اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، وهي التي أطلقها "بيزوس" من مرأبه، وحققت الشركة عام 2020 مبيعات بقيمة 386 مليار دولار، بمختلف القطاعات، التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة