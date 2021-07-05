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"بودكاست متمم" يستعرض السوق المالية في إطار رؤية 2030

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"بودكاست متمم" يستعرض السوق المالية السعودية في إطار رؤية 2030 "بودكاست متمم" يستعرض السوق المالية في إطار رؤية 2030
يستضيف الرئيس التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان

يسلّط "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، في حلقة جديدة يستضيف فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان، مساء يوم غد الثلاثاء، الضوء على السوق المالية السعودية بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة عدة موضوعات، منها التحول الذي أحدثته الرؤية على السوق المالية السعودية وإدراجها في المؤشرات العالمية، كما سيتم التطرق إلى تأثير حجم الشركات المدرجة في السوق المالية على التصنيف الدولي للسوق، بالإضافة إلى الحديث عن دعم نمو السوق الموازية للشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية.

ويمكن مشاهدة الحلقة على الرابط التالي لـ"بودكاست متمم" :http://ow.ly/ClWU50DCh7u.

يذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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