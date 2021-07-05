أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

رانيا فريد شوقي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي : وحشتيني يا حبيبة قلبي

Print
رانيا فريد شوقي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي : وحشتيني يا حبيبة قلبي رانيا فريد شوقي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي : وحشتيني يا حبيبة قلبي

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بنشر صورة للأخيرة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلقت عليها وكتبت: «الذكرى السنوية الأولي على فراق أعز الناس، الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي، القلب الأبيض، في أشخاص في حياتنا لا يمكن يتنسوا ودايمًا نفتكرهم بكل الخير والحب والاشتياق، وحشتيني يا حبيبة قلبي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

رجاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة على الجداوي، مواليد 6 سبتمبر 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وكان لها دور كبير في تربيتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين