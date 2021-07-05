رانيا فريد شوقي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي : وحشتيني يا حبيبة قلبي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بنشر صورة للأخيرة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلقت عليها وكتبت: «الذكرى السنوية الأولي على فراق أعز الناس، الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي، القلب الأبيض، في أشخاص في حياتنا لا يمكن يتنسوا ودايمًا نفتكرهم بكل الخير والحب والاشتياق، وحشتيني يا حبيبة قلبي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

رجاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة على الجداوي، مواليد 6 سبتمبر 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وكان لها دور كبير في تربيتها.