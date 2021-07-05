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الرئيس الأمريكي : خرجنا من عام الوباء والعزلة والخوف

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الرئيس الأمريكي : خرجنا من عام الوباء والعزلة والخوف الرئيس الأمريكي : خرجنا من عام الوباء والعزلة والخوف

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمريكيين للقيام بما عليهم للقضاء على وباء ، جاء ذلك خلال احتفال بلاده بذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة، في حضور نحو ألف فرد منهم عائلات ضباط بالجيش وعاملون في مكافحة الوباء بالقطاع الصحي.

واعتبر بايدن أن اليوم الذي يتوافق مع ذكرى الاستقلال أمس يعني احتفالا خاصا بالخروج من الظلام وعام الوباء والعزلة والألم والخوف وفقدان يفطر القلب.

وشدد بايدن على ضرورة عدم العودة إلى ما كانت عليه البلاد من وباء منذ عام، حيث تسببت كورونا في وفاة أكثر من 600 آلاف أمريكي.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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