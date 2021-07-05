«الأبواب مغلقة».. محافظ الشرقية يحيل مدير مركز شباب الزوامل والعاملين للتحقيق

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أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، مدير مركز شباب الزوامل ببلبيس والعاملين بالمركز للتحقيق، لتغيبهم عن العمل وغلق المركز أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، لمتابعة إنتظام سير العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف، ليفاجأ المحافظ بأن المركز مغلق ولم تفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، وعلى الفور قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كلف المحافظ الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتنبيه عليهم بالالتزام بمواعيد العمل المقررة، والإستمرار في تقديم الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية للشباب .

أكد محافظ الشرقية أهمية دور مراكز الشباب في توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ،وإشراكهم في الأنشطة والبرامج داخل المؤسسات الشبابية وخارجها، مما يعزز قيمة المسئولية الإجتماعية وإستغلال أفكارهم وطاقاتهم، للمساهمة في بناء وتنميه المجتمع.

كما تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحي للمواطنين.