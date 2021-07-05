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أطلقت العاصمة الروسية التجارب السريرية لاستخدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا، على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وقالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا،، إنه بالتعاون مع مركز جماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تم بدء الدراسة السريرية للقاح سبوتنيك V للمراهقين البالغ عددهم 110 شخص متطوع، موضحة أنه يتم إخضاعهم بشكل إلزامي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل«بي سي آر».

وأوضحت نائبة العمدة أن التطعيم سيجري باستخدام نفس لقاح «سبوتنيك V» الذي يستخدم لتحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بجرعة أقل.

وستستغرق الدراسة مدة عام واحد، سيكون خلالها الأطفال تحت الإشراف الطبي المستمر.

واشارت إلى أن المرحلة الثالثة من الدراسة ستجري في عيادات أطفال في موسكو وسيشارك فيها 250 شخصا، من المقرر أن يبدأ تجنيدهم نهاية الصيف الجاري.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.