أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طارق هاشم ينفي تمرد لاعبي المصري بسبب المستحقات المالية المتأخرة

Print
طارق هاشم ينفي تمرد لاعبي المصري بسبب المستحقات المالية المتأخرة طارق هاشم ينفي تمرد لاعبي المصري بسبب المستحقات المالية المتأخرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن العديد من الملفات التى تخص النادي خصوصًا موعد الانتهاء من الاستاد الجديد وأزمة تمرد اللاعبين والمستحقات المتأخرة .

وأضاف هاشم، أن الانتهاء من بناء النادي المصري، سيكون في غضون عامين، وقال هاشم في تصريحات إذاعية :«سعة الملعب الجديد ستكون لحضور من 15 إلى 18 ألف مشجع» .

وأضاف:«ستاد المصري البورسعيدي، سيكون مفخرة لمحافظة بورسعيد وللجماهير، وأن ما يتردد عن وجود تمرد من جانب اللاعبين، وعدم نزولهم لتدريبات الفريق، ليس له أي أساس من الصحة».

وتابع: «ما يقال أيضًا بشأن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة، غير صحيح، كل لاعب حصل على جزء كبير من مستحقاته في الفترة الماضية».

يذكر أن المصري البورسعيدي يتواجد حاليًا في المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة