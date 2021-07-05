طارق هاشم ينفي تمرد لاعبي المصري بسبب المستحقات المالية المتأخرة

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تحدث طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن العديد من الملفات التى تخص النادي خصوصًا موعد الانتهاء من الاستاد الجديد وأزمة تمرد اللاعبين والمستحقات المتأخرة .

وأضاف هاشم، أن الانتهاء من بناء ستاد النادي المصري، سيكون في غضون عامين، وقال هاشم في تصريحات إذاعية :«سعة الملعب الجديد ستكون لحضور من 15 إلى 18 ألف مشجع» .

وأضاف:«ستاد المصري البورسعيدي، سيكون مفخرة لمحافظة بورسعيد وللجماهير، وأن ما يتردد عن وجود تمرد من جانب اللاعبين، وعدم نزولهم لتدريبات الفريق، ليس له أي أساس من الصحة».

وتابع: «ما يقال أيضًا بشأن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة، غير صحيح، كل لاعب حصل على جزء كبير من مستحقاته في الفترة الماضية».

يذكر أن المصري البورسعيدي يتواجد حاليًا في المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.