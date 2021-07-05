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بريطانيا تتأهب لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا

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بريطانيا تتأهب لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا بريطانيا تتأهب لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا

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تترقب بريطانيا وفقا لقرارات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف القيود السارية لاحتواء في إنجلترا، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والكمامات والعمل من المنزل، حيث تتأهب إنجلترا لرفع القيود في 19 يوليو الجاري.

وقالت إن البيانات تشير إلى أن الحالات ستواصل الزيادة مع تخفيف القيود، غير أن برنامج التطعيم أدى إلى تراجع الضغط على المستشفيات وحالات الوفاة.

وتلقى نحو 86% من البالغين جرعة أولى وحصل 64 % منهم على جرعتين وفقا لبيانات الحكومة.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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