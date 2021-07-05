أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحرير 155 محضرا لرفع التعديات على الطريق في الأقصر

Print
تحرير 155 محضرا لرفع التعديات على الطريق في الأقصر تحرير 155 محضرا لرفع التعديات على الطريق في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وبمشاركة اللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة مرافق الأقصر والرائد محمد عبدالحكيم رمضان رئيس مباحث شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر.

استهدفت الحملة الممشى السياحي وشارع المستشفى العام سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى أن الحملة استهدفت كورنيش النيل وتم رفع تروسيكل مخصص لبيع الأيس كريم.. وأسفرت الحملة عن إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير ٢٧ إشغالا، ١١ بائع امتجولا، ٩ نظافة عامة، ٥٩ إزالات إدارية، ١٤ تصالح كمامات، ٣ محاضر لمقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية، وضبط ١٤ شيشة داخل، ٥ ميكروفون يسبب ازعاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أفاد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات الموجودة بطول الممشي بدء من بنك الإسكندرية حتى قاعة المؤتمرات والتي تشوة المنظر العام وتعيق حركة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بحي وسط أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولاً بأول بعد رفع الإشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة»

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

«الضرائب» تحيل 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين