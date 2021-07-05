تحرير 155 محضرا لرفع التعديات على الطريق في الأقصر

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نفذ مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وبمشاركة اللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة مرافق الأقصر والرائد محمد عبدالحكيم رمضان رئيس مباحث شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر.

استهدفت الحملة الممشى السياحي وشارع المستشفى العام سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى أن الحملة استهدفت كورنيش النيل وتم رفع تروسيكل مخصص لبيع الأيس كريم.. وأسفرت الحملة عن إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير ٢٧ إشغالا، ١١ بائع امتجولا، ٩ نظافة عامة، ٥٩ إزالات إدارية، ١٤ تصالح كمامات، ٣ محاضر لمقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية، وضبط ١٤ شيشة داخل، ٥ ميكروفون يسبب ازعاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أفاد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات الموجودة بطول الممشي بدء من بنك الإسكندرية حتى قاعة المؤتمرات والتي تشوة المنظر العام وتعيق حركة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بحي وسط أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولاً بأول بعد رفع الإشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.