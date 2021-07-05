الشرطة الإيطالية تستدعى ستفيان الشعراوى لاتهامه بضرب لص

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ذكرت صحيفة «كوريري ديلي سبورت» الإيطالية أن لاعب نادي روما الإيطالي ستيفان الشعراوي المنحدر من أصول مصرية، وجهت إليه مساءلة قانونية لاتهامه بضرب لص حاول سرقة سيارته.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الشعراوي كان يزور منزل زميله أليسيو سيرسي في الـ12 من فبراير الماضي عندما رأى لص يقوم بتحطيم زجاج سيارته الفاخرة نوع لومبارغيني قبل تنفيذ مخطط سرقتها.

واستطاع الشعراوي منع السرقة والإمساك باللص، ويبدو أنه استخدم بعض العنف في محاولة تثبيته ريثما تأتي الشرطة.