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الشرطة الإيطالية تستدعى ستفيان الشعراوى لاتهامه بضرب لص

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الشرطة الإيطالية تستدعى ستفيان الشعراوى لاتهامه بضرب لص الشرطة الإيطالية تستدعى ستفيان الشعراوى لاتهامه بضرب لص

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ذكرت صحيفة «كوريري ديلي سبورت» الإيطالية أن لاعب نادي روما الإيطالي ستيفان الشعراوي المنحدر من أصول مصرية، وجهت إليه مساءلة قانونية لاتهامه بضرب لص حاول سرقة سيارته.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الشعراوي كان يزور منزل زميله أليسيو سيرسي في الـ12 من فبراير الماضي عندما رأى لص يقوم بتحطيم زجاج سيارته الفاخرة نوع لومبارغيني قبل تنفيذ مخطط سرقتها.

واستطاع الشعراوي منع السرقة والإمساك باللص، ويبدو أنه استخدم بعض العنف في محاولة تثبيته ريثما تأتي الشرطة.

وحسب الصحيفة حكم على اللص بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر في مايو الماضي، ولكن اللص تقدم بشكوى ضد الشعراوي بشأن التسبب في إصابات له أثناء القبض عليه.

المصرى اليوم

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