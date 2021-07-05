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أسماء المتوفين والمصابين في حادث «تصادم أسوان»

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أسماء المتوفين والمصابين في حادث «تصادم أسوان» أسماء المتوفين والمصابين في حادث «تصادم أسوان»

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قال الدكتور محمد زكي الدهشوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة اسوان، إن المستشفى استقبل، الإثنين، مصابي حادث تصادم نقل وميكروباص الذي وقع على الطريق الزراعي.

وحصلت «المصري اليوم» على أسماء المصابين في الحادث وهم: فاطمة محمد سليمان تبلغ من العمر 44 سنة تقيم بالجنينة والشباك ومصطفي عبدالعزيز محمد السن 33 يقيم بقرية قتة وعبدالله الزبير نجم الدين السن32 بالجنينة والشباك وحسانية أحمد على السن 37 سنة من بلانه ومريم محمد أحمد 35سنة من الجعافرة ومحمد هارون عبدالمقصود 42 من وادي العرب وأحمد هارون عبدالمقصود 5 سنوات من وادي العرب وعصام محمد أحمد 36سنة وغالية مصطفي 54 سنة وخالد صالح عبده 38 سنة وعبدالستار ابو بكر حسانين 55سنة ومنال محمد جمال 40 سنة ورانيا منصور 40 سنة وهدير جلال داود.

كما أسفر الحادث عن مصرع شيماء صالح 33 سنة من الجعافرة والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بغرفة الافاقة بالمستشفي الجامعي، ومصطفي حمدي محمد سر الختم وشهرته امام سائق السيارة.

وأضاف الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان أنه نتج عن الحادث إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية يهريف شمال اسوان بالكورنيش الجديد، مؤكدًا أنه قدمت لهم كافة أوجه الرعاية الطبية داخل المستشفى الجامعي بأسوان.

المصرى اليوم

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