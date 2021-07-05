أستراليا تنتظر يومين «للحسم».. تعرف على السبب؟

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أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، إن اليومين القادمين «حاسمان للغاية» إذا كان يتعين تمديد العزل العام المفروض في مدينة سيدني، حيث مقررا له أن ينتهي في 9 يوليو الجاري، في ظل زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ويخضع أكثر من 5 ملايين من سكان سيدني لأوامر صارمة بالبقاء في منازلهم ضمن عزل عام لمدة أسبوعين، وتجاوز عدد الحالات في أحدث تفش للفيروس.

وتكافح سيدني، وهي المدينة الأكثر تضررا من زيادة الحالات في أستراليا في الآونة الأخيرة، لاحتواء سلالة دلتا شديدة العدوى.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.