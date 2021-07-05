أخبار عاجلة

تعيش لأعوام.. تصل كلفة هذه التصاميم المصنوعة من الورد بدبي لـ80 ألف دولار -
اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ -
كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو -
«بتضايق لما حد يكلمني في الجواز» .. الفنانة إيمان السيد تغضب بسبب القسمة والنصيب -
روساتوم النووية توصي بفرض ضريبة لتوفير مبلغ إنشاء محطة الضبعة -
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبين العلمية والأدبية (صور) -
ميسي يُهدي لقب كوبا أمريكا لمارادونا -
سموحة يسعى لحسم صفقة موهبة دجلة -
ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين -
إنشاء وتطوير 16 مدرسة في فاقوس بالشرقية بتكلفة 67 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستراليا تنتظر يومين «للحسم».. تعرف على السبب؟

Print
أستراليا تنتظر يومين «للحسم».. تعرف على السبب؟ أستراليا تنتظر يومين «للحسم».. تعرف على السبب؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، إن اليومين القادمين «حاسمان للغاية» إذا كان يتعين تمديد العزل العام المفروض في مدينة سيدني، حيث مقررا له أن ينتهي في 9 يوليو الجاري، في ظل زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا من .

ويخضع أكثر من 5 ملايين من سكان سيدني لأوامر صارمة بالبقاء في منازلهم ضمن عزل عام لمدة أسبوعين، وتجاوز عدد الحالات في أحدث تفش للفيروس.

وتكافح سيدني، وهي المدينة الأكثر تضررا من زيادة الحالات في أستراليا في الآونة الأخيرة، لاحتواء سلالة دلتا شديدة العدوى.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا