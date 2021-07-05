وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في شمال سيناء

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توفيت سيدة مسنة في مستشفى بئر العبد، اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 213 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة بئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إن حالة الوفاة لسيدة في التاسعة والثمانين من العمر، من مدينة بئر العبد، وتوفيت داخل قسم العزل في المستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.