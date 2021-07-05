تطعيم المدرسين والمراقبين في الشرقية بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بنطاق المحافظة، التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

أعلن وكيل الوزارة قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارات الصحية، بتطعيم مراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، والمدرسين والعاملين بالمدارس المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بلقاح كورونا، تزامناً مع قرب إجراء الامتحانات والمقرر لها ١٠ يوليو الجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المراقبين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والعاملين بمدارس المحافظة من الوباء، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، لافتا إلى قياس العلامات الحيوية للمدرسين والعاملين بالمدارس بعد التطعيم.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.