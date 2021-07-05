«أشد فتكا».. خبير أمريكي في الأمراض المعدية يكشف عن خصائص سلالة «دلتا» الهندية

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كشف كبير إخصائي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي، عن خصائص سلالة «دلتا» الهندية، التي تتسبب في حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

واعتبر فاوتشي هذه الفيروسات أنها أكثر فتكا، لأنها تسبب حالات مرضية خطرة جدا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وفقا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.

أكد المسؤول الأمريكي أن سلالة «دلتا» معدية أكثر من غيرها، لسهولة وسرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.