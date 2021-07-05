بيراميدز يفقد دونجا وإبراهيم عادل في مواجهة الإنتاج الحربي

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يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، والجناح الشاب إبراهيم عادل في مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء الخميس المقبل، على استاد السلام، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٢ للدوري الممتاز.

ويستمر غياب نبيل دونجا المباراة الثانية على التوالي بعد طرده في لقاء الأهلي، وغاب عن المواجهة الأخيرة أمام إنبي ويستمر غيابه عن لقاء الإنتاج لإيقافه مباراتين، فيما يغيب إبراهيم عادل عن اللقاء هو الآخر بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي حصل عليها أمام إنبي بالأمس.