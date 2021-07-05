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مدرب الأهلي يكشف حقيقة مشادة الشناوي مع محمد شريف

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مدرب الأهلي يكشف حقيقة مشادة الشناوي مع محمد شريف مدرب الأهلي يكشف حقيقة مشادة الشناوي مع محمد شريف

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كشف الأهلي حقيقة وجود مشادة بين محمد شريف مهاجم الفريق، وحارس المرمى محمد الشناوي، قبل مباراة سموحة.
وقال سامي قمصان، المدرب المساعد بالأهلي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: «إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن دخول الشناوي وشريف في مشادة قبل لقاء سموحة».

وأضاف: «مندهش من هذه الشائعات، لكننا نعلم أن هدفها النيل من استقرار الفريق، كما رد الأهلي على شائعة مشاجرة الشناوي وشريف عقب لقاء سموحة، بنشر صورة تجمع الثنائي معًا خلال اللقاء».

وأوضح قمصان أن رامي ربيعة اشتكى من شد في العضلة الأمامية، ولم يشارك في المران الختامي قبل مباراة سموحة.

ويأمل مدرب الأهلي ألا يتأثر فريقه بغياب لاعبيه المنضمين للفراعنة خلال فترة الأوليمبياد، موضحًا أن الأحمر مر بظروف مشابهة بسبب الإصابات في فترات سابقة، وتخطاها بنجاح.

المصرى اليوم

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