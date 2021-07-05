الغندور يدير مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد السكندري بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباراة اليوم والتى تجمع الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويضم طاقم التحكيم كل من أحمد الغندور (حكم ساحة) ويعاونه أحمد لطفي (مساعد أول) وأحمد عبد الغني (مساعد ثان) ومحمد مجدي (حكم رابع) ونادر قمر الدولة (حكم فيديو) وعمرو عايد

وقال أحمد حسام عضو الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى:«إن الاتحاد السكندري فريق قوي ويضم جهاز فنى محترم، مؤكدا على أن الدراويش لديه هدف أساسى هو حصد الانتصار والاقتراب أكثر نحو المربع الذهبى».

وأضاف:«نحترم المنافس جيدا فهو يملك لاعبين مميزين إلا أننا حرصنا على دراسة أهم نقاط القوة والضعف لديه».

وبسؤاله عن أكثر لاعب يمثل عنصر الخطورة لدى الفريق السكندري فقد أجاب مدرب الدراويش قائلا :«هناك أكثر من لاعب لكن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال يتطلع دائما لفرض أسلوبه الفنى والخططي للحد من خطورة الفريق السكندري».

وأتم حديثه :«المنافسه بين إيهاب جلال وحسام حسن دائما ما تكون مرتقبة بين ثنائي يعتبرهم خبراء الكرة الأفضل في مصر ونتمني أن يكون التوفيق حليفنا للاستمرار في إسعاد جماهيرنا».