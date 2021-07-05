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«فيفا» يقر بأحقية باتشيكو في ٤٥٠ ألف يورو بدلا من مليون و٧٠٠ ألف يورو

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«فيفا» يقر بأحقية باتشيكو في ٤٥٠ ألف يورو بدلا من مليون و٧٠٠ ألف يورو «فيفا» يقر بأحقية باتشيكو في ٤٥٠ ألف يورو بدلا من مليون و٧٠٠ ألف يورو

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تلقى نادي حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والذي تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و٧٠٠ ألف يورو، قيمة باقي عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

وأقرت لجنة الفيفا بأحقية باتشيكو في الحصول على ٤٥٠ ألف يورو فقط تسدد خلال ٤٥ يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الشكر لعمرو أدهم عضو اللجنة، والمكلف بمتابعة الملف، وكذلك نصر عزام المحامي الدولي.

وفي نفس السياق، أقرت لجنة فض المنازعات بالفيفا أيضا بحصول مساعدي باتشيكو على ٨٠ ألف يورو بدلا من ٣٢٠ ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر وقد بذلت إدارة الكرة مجهودا في إثبات حق الزمالك.

المصرى اليوم

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