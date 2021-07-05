تعرف على موعد سفر الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

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استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب افريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إتصالات مكثفة مع مسئولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الأفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الأفريقي وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء.