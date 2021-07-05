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ثاني حادث خلال يومين .. تونس تنتشل جثث 21 مهاجراً من مياه "المتوسط"

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ثاني حادث خلال يومين .. تونس تنتشل جثث 21 مهاجراً من مياه "المتوسط" ثاني حادث خلال يومين .. تونس تنتشل جثث 21 مهاجراً من مياه "المتوسط"
إنقاذ 369 على متن قارب خشبي

ثاني حادث خلال يومين .. تونس تنتشل جثث 21 مهاجراً من مياه

انتشل خفر السواحل التونسي، اليوم (الاثنين)، 21 جثة بعد غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل صفاقس، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني، في ثاني حادث خلال يومين.

في سياق متصل، أغاثت السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" ليل الأحد الاثنين 369 مهاجرًا كانوا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط، في سادس عملية إنقاذ خلال أيام.

وغرق السبت الماضي ما لا يقل عن 43 مهاجرًا قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية، لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وأنقذ 84 آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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