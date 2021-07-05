مقتل شخص أخذا بالثأر في أسوان

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لقى شخص مصرعه بطلق ناري أخذا بالثأر أثناء تواجده بالسوق في منطقة النخل مركز إدفو في أسوان.



تلقي مركز شرطة إدفو اخطارا بمقتل شخص بسوق النخل دائرة المركز، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن ومباحث إدفو إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شخص يدعي محمود ع، 24 سنة، بطلق ناري في الرأس والصدر.



وكشفت التحريات، أن الحادث بدافع الثأر وأن مرتكب الواقعة ويدعي موسي م 35 سنة، وأنه أقدم على قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة مع ابناء شقيقة القتيل، لقيامهما بقتل شقيق المتهم منذ عامين، وأنه تربص بالمجني عليه بالسوق واطلق عليه أعيرة نارية فأرداه قتيلا، اخذا بالثأر لمقتل شقيقه. وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.