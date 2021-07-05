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حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشرقية

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حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشرقية حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من .

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات شملت شارع مدارس بوبسطة، وشارع أبراج زهرة النحال وشارع فاروق، وشارع النقراشى وميدان عرابى، وميدان التحرير وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من ضبط ١٢ شيشة من ثلاث كافيهات بنطاق الوحدة المحلية بصافور، ورفع ١٢ كرسي وتربيزة من شوارع المدينة لفك الاختناقات المرورية بطول شارع النصر حتى ميدان العروبة.

وفي سياق متصل شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة، أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفه نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، وتغريم ١٠ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وعلي صعيد آخر تم رفع ٣٢ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومسؤولى قسم الإشغالات بالمجلس، حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الإزدحام والتكدس بالشوارع .

المصرى اليوم

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