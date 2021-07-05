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أوضحت وزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في دمياط، ونفي مصدر أمني صحة ما جاء بمقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة «ضابط بإدارة مرور دمياط» بطلبه تحريك سيارتها لركن «الونش» مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ارتكابها مخالفة (انتظار خاطئ).

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين: «إن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام الضابط بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له انتظارا خاطئا لإحدى السيارات قيادة الشاكية، فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية، فقامت بالسير مسافة 30 مترا وتوقفت بالانتظار الخاطئ مرة أخرى، فتوجه إليها وقام بسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم اتباع تعليمات المرور والانتظار الخاطئ، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير».