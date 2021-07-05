رئيس جامعة المنوفية يستقبل وزير التربية والتعليم الأسبق

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، التى تضم الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق رئيسا للجنة، الدكتور إبراهيم الحناوى، الدكتور محمد هاشم لزيارة كلية الذكاء الاصطناعى لتفقد التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى للوقوف على مدى إمكانية بدء الدراسة بالكلية في العام الدراسى القادم.

رحب مبارك بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة المنوفية، مؤكدا أن كليات الذكاء الاصطناعى أصبحت من الكليات الهامة للمجتمع نظرا للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات أحد قطاعات التنمية، لذا تولى الدولة والقيادة السياسية اهتماما بالغا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى وتجهيزها على أعلى مستوى.

أكد مبارك أن الجامعة تمتلك القدرات البشرية القادرة على إدارة الكلية وتنفيذ مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتخريج أجيال قادرة على مواجه مختلف التحديات، ومواكبة صناعة التكنولوجيا في العالم، وتطوير أساليب استخدام الذكاء الاصطناعى من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى.

وعقب اللقاء توجهت اللجنة إلى مبنى الكلية يرافقهم الدكتور أسامه عبدالرؤوف وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.