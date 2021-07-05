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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، الإثنين، سير العمل على تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بالمشروع والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنية، يأتي هذا في إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وثمنت «عازر» المجهود الكبير الذي يقوم به القائمين على المشروع لتسليم المشروع وإنجازه بشكل متكامل خلال التوقيت المحدد له، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز بالمشروع حتى الآن تسير بمعدلات جيدة، كما أكدت نائب المحافظ أن المحافظة تعمل على وجود مساحات خضراء لتكون متنفس طبيعي أمام الأهالي.

يذكر أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر تم إطلاقه في نهاية يناير الماضي عقب توقيع بروتوكول بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا ويتضمن المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن ١٨٢ باكية و٦٠ محل وذلك للقضاء على أزمة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية التي تسيء للمظهر الحضاري بالمنطقة مع مراعاة الظروف الاجتماعية للباعة، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مواقف متطورة للسيارات .

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد معدلات الإنجاز بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)