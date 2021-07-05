مدير تعليم المنوفية يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة

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ترأس اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا ضم القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021، عبر شبكة الفيديو كونفرانس الإفتراضية .



في بداية الاجتماع قدم مدير المديرية التهنئة للسادة مديري العموم بالديوان والإدارات التعليمية العشر على الظهور العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالمظهر اللائق متمنيا أن تمر امتحانات الثانوية العامة بالشكل الذي يليق بمحافظة المنوفية .



خلال الاجتماع أكد سويد، أهمية تواصل غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وسرعة الإبلاغ الفوري للأحداث لضمان سرعة حل وإزالة أية معوقات قد تعوق انتظام سير العملية الامتحانية كما أكد على أهمية التواصل مع السادة رؤساء اللجان لرصد وحل اية مشاكل قد تواجه عملهم كما تطرق الاجتماع إلى الإطمئنان على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستضافة المغتربين المشاركين في أعمال الامتحانات وتعقيمها استعدادا لاستقبال مستخدميها والتنسيق التام بين مديري عموم الإدارات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والقري والوحدات القروية والصحية وقطاعات المياة والكهرباء لانتظام تقديم الخدمات أثناء فترة الامتحانات كما اطمئن على تمام وصول كافة المخصصات اللازمة لتعقيم اللجان وتوزيعها على الإدارات لتوزيعها على اللجان الامتحانية من كواشف للحرارة ومواد مطهرة وعصي إلكترونية وبوابات التعقيم.