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السجن ٦ سنوات لـ٤ متهمين بقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

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السجن ٦ سنوات لـ٤ متهمين بقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية السجن ٦ سنوات لـ٤ متهمين بقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، وسكرتارية فلبس صبحي، الإثنين، بمعاقبة ٤ أشخاص بالسجن ٦ سنوات، في واقعة إتهامهم بقتل شاب إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بأحدي قري مركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية للعام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما ورود من بلاغا لمركز شرطة كفر صقر، بنشوب مشاجرة بين عائلتى «م» و«ع» بسبب خلافات الجيرة، خلفت ورائها إصابة «ص. م. ح» ٣٥ عاما، من أبناء العائلة الثانية وتوفى أثناء محاولة إسعافه متأثرا بإصابته بالرأس.

وتبين من التحقيقات أنه بعد العلم بوفاة المصاب، توجه عدد من ذويه إلى منزل العائلة الأخرى وأشعلوا النيران في منزلين وحظيرة كنوع من الانتقام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأحداث بالقرية، وتم تحديد ٤ متهمين في واقعة القتل وضبطهم

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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